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Минобороны согласовало эскизный проект перспективного эсминца «Лидер»
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Минобороны согласовало эскизный проект перспективного эсминца «Лидер»
Политика, 14:59
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Минобороны согласовало эскизный проект перспективного эсминца «Лидер»

Эскизный проект эсминца нового поколения прошел согласование в Министерстве обороны России, заявил вице-президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) по военному кораблестроению Игорь Пономарев. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, это произошло «не так давно». Пономарев уточнил, что эскизный проект — это «один из этапов проектирования перспективного эсминца». «Сроки начала строительства будут определены на этапе технического проектирования корабля», — заявил он.

Эсминец проекта 23560 «Лидер» с атомной силовой установкой разрабатывается Северным проектно-конструкторским бюро в Санкт-Петербурге. Проектирование корабля началось в 2016 году. Водоизмещение эсминца может составить 10 до 15 тысяч тонн. Подробности, касающиеся вооружения корабля, пока не сообщались. По предварительным планам, на эсминце планируется установить крылатые ракеты «Калибр», а также оснастить его перспективной системой корабельной ПВО С-500, которая также пока находится в разработке.

Ранее сообщалось, что первые корабли проекта будут построены не ранее 2023-2025 года. ВМФ России рассчитывает получить 12 кораблей данного типа: 6 для Тихоокеанского и 6 для Северного флота.

Теги: Минобороны , ВМФ , эсминец
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