Власти оценили ущерб от закрытой по поручению Путина свалки в Подмосковье

Министерство экологии Подмосковья оценило ущерб окружающей среде от закрытого 23 июня мусорного полигона «Кучино» в Балахише в 2,2 млрд руб. Об этом сообщил министр экологии Подмосковья Александр Коган, передает корреспондент РБК.

«Мы в декабре проверили «Кучино». Ущерб, который они нанесли окружающей среде, — 2 млрд 240 млн руб. Эти материалы мы передадим в правоохранительные органы», — заявил Коган. По его словам, ведомство сделало предписание региональным властям закончить административное расследование относительно свалки в мае текущего года. После проверки в июне Минэкологии выяснило, что предписание «не исполнилось».

Накануне глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку на фоне скандала с мусорным полигоном «Кучино», который находился рядом с жилыми домами. Жители Балашихи во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным пожаловались президенту на свалку. Путин назвал сложившуюся ситуацию «недопустимой» и пообещал «как можно быстрее» решить проблему. Он подчеркнул, что «Ростех» создаст на месте мусорного полигона завод по переработке отходов.

Позже 22 июня Путин поручил властям закрыть свалку в течение месяца и попросил премьер-министра Дмитрия Медведева взять ситуацию под свой личный контроль.