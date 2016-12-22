Кремль призвал «адекватно» отнестись к мемориальной доске Сталину в МГЮА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг установки памятной доски Иосифу Сталину в Московской государственной юридической академии (МГЮА). Об этом сообщает «Интерфакс».

Пресс-секретарь президента призвал «адекватно» воспринимать историю России. «Здесь официальной позиции быть не может. Президент неоднократно говорил, что это часть нашей истории, через которую прошла наша страна», — сказал Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось об уходе адвоката Генри Резника из МГЮА из-за установки памятной доски Иосифу Сталину в центральной аудитории учебного заведения. О своем желании прекратить преподавание в вузе заявили также профессора Высшей школы экономики (ВШЭ).

Памятная доска была установлена 27 июня в память о выступлении Иосифа Сталина в Первом зале МГЮА в 1925 году. За три дня до ее установки на портале Change.org была опубликована петиция с призывом демонтировать мемориальную доску (собрано 6046 подписей по состоянию на 14:26 мск).

Ранее, по словам Генри Резника, доска находилась на фасаде бывшего здания Высшей партийной школы и была демонтирована после разоблачения культа личности Сталина на XX и XXII съездах КПСС. В МГЮА РБК пояснили, что доска установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года №1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР», которое, как сообщили в пресс-центре вуза, является действующим.