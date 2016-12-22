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Разработчик пообещал «Адмиралу Кузнецову» 20 лет службы после ремонта
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Разработчик пообещал «Адмиралу Кузнецову» 20 лет службы после ремонта
Политика, 13:59
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Разработчик пообещал «Адмиралу Кузнецову» 20 лет службы после ремонта

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВКР) «Адмирал Кузнецов» прослужит еще 20 лет после проведения ремонта. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-президента Объединенной судостроительной корпорации по военному кораблестроению Игоря Пономарева.

«После обновления крейсер может прослужить еще не менее 20 лет», — сообщил агентству Пономарев в кулуарах Международного военно-морского салона.

После похода к берегам Сирии с ноября 2016 года по январь 2017 года, стоимость которого, по данным РБК, составила 7,5 млрд руб., ТАВКР «Адмирал Кузнецов» пройдет ремонт и модернизацию в Мурманске на судоремонтном заводе №35. На корабле будут заменены четыре котла энергетической установки, модернизировано радиолокационное и навигационное оборудование. По данным ТАСС, на ремонт и модернизацию будет потрачено 40 млрд руб. Газета «Известия» оценила работы в 65 млрд руб. Ремонт корабля начнется в сентябре 2017 года и завершится в четвертом квартале 2020 года, сообщал ТАСС со ссылкой на источники.

Российские истребители на борту «Адмирала Кузнецова». Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

ТАВКР «Адмирал Кузнецов» вошел в состав ВМФ СССР в 1991 году и является единственным авианесущим кораблем российского флота. Авиагруппа ТАВКР в начале похода к берегам Сирии составляла 8 самолетов МиГ-29К (УБ), 12 самолетов Су-33 и 24 вертолета Ка-27. Два самолета — МиГ-29К и Су-33 — были потеряны во время похода.

Теги: ВМФ , модернизация , «Адмирал Кузнецов»
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