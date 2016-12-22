МИД предупредил США о последствиях односторонних действий в Сирии

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов заявил, что Россия предостерегла США от односторонних действий в Сирии, добавив, что «никакой угрозы» для американских специалистов со стороны сирийских военных нет. Об этом он сообщил «РИА Новости».

«Мы считаем, что это неприемлемо, что это нарушает суверенитет Сирии, что это не вызвано никакой военной необходимостью, и никакой угрозы американским специалистам со стороны Вооруженных сил Сирии нет. Поэтому эти действия носят провокационный характер», — заявил Гатилов. Он отметил: «Мы всегда об этом говорили, в том числе и в отношении их (американских. — РБК) последних ударов по сирийским вооруженным силам».

Белый дом 27 июня обвинил режим Башара Асада в подготовке новой химической атаки. Пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис заявил о том, что США зафиксировали активность на аэродроме Шайрат, касавшуюся «конкретного самолета в конкретном ангаре», который ранее, по данным США, был связан с применением химического оружия. Администрация США отказалась привести доказательства о подготовке военными Башара Асада новой химической атаки. По словам официального представителя США Хизер Науэрт, информация «является вопросом разведки».

Глава МИД России Сергей Лавров на международной конференции по безопасности в Москве заявлял, что попытки заблокировать расследование обстоятельств химической атаки в Идлибе подтверждают «сомнения в чистоплотности» тех, кто это делает, а также доказывают «намерения организаторов» произошедшего «сменить нынешнее сирийское руководство».