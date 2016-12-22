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В киевском аэропорту перешли на ручное обновление табло из-за кибератаки
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В киевском аэропорту перешли на ручное обновление табло из-за кибератаки
Атаки хакеров, 12:03
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В киевском аэропорту перешли на ручное обновление табло из-за кибератаки

В киевском аэропорту Борисполь из-за кибератаки центральное информационное табло вынуждены обновлять вручную каждые 15 минут. Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне.

«Сейчас мы работаем практически без центрального сервера. Авиакомпании работают в своих системах в автономных режимах. Центральное табло обновляется в ручном режиме через каждые 15 минут», — заявил Дыхне. По его словам, на сайте аэропорта и в Facebook через YouTube размещена видеотрансляция с центрального информационного табло.

Видео: BoryspilAirport

«У нас не включен главный сервер, поэтому вся система информирования пассажиров происходит в ручном режиме. Все остальные системы работают. Никаких проблем в работе предприятия, связанных с обслуживанием пассажиров, не ощущаем», — отметил Дыхне. Накануне из-за хакерской атаки перестали работать сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов. Также Дыхне предупреждал о том, что возможны задержки рейсов. По его словам, произошла «спам-атака».

Дыхне добавил, что аэропорт перешел на работу «по плану Б», который был заранее подготовлен, после того как полгода назад подобный вирус поразил киевский аэропорт. Тогда представитель администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции (АТО) полковник Андрей Лысенко заявлял, что центр управления сервером, откуда произошла атака, находился в России.

Теги: Киев , хакеры , кибератака , Аэропорт
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