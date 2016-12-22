Китай спустил на воду эсминец нового поколения

Китайские военные отчитались о спуске на воду первого эсминца нового поколения. Об этом сообщается на странице китайского государственного агентства «Синьхуа» в Twitter.

Военный корабль серии «Тип-055» водоизмещением 10 тыс. т построен на верфи Янгуан в Шанхае. «Он [эсминец] оборудован новейшими системами ПВО, ПРО, противолодочной борьбы», — сообщает агентство.

В Китае спустили на воду новый эсминец Видео: China Fun 大陸雜談 / YouTube

Китай наращивает силы своего океанского флота для защиты своих интересов в акватории Тихого океана. В особенности это касается Южно-Китайского моря, где у страны есть территориальные споры с соседями, большинство из которых являются союзниками США.

В феврале в район спорных территорий была направлена американская авианосная группа. В мае эсминец ВМС США приблизился к спорным островам Спратли, контролируемым Китаем.

Согласно докладу о состоянии китайских вооруженных сил, представленному в конгрессе США в 2016 году, страна имеет пять ударных АПЛ, четыре АПЛ с баллистическими ракетами, два авианосца, один из которых будет приведен в боевую готовность к 2020 году, 20 фрегатов, 25 сторожевых кораблей, 60 ракетных катеров, а также другие корабли. В 2011 году страна стала обладателем своего первого авианосца «Ляонин» — перестроенного советского авианесущего крейсера «Варяг».

Только за 2016 год в строй ВМС Китая введено 18 военных кораблей. В апреле Китай спустил на воду второй по счету и первый авианосец собственного производства.