Кабмин Украины объявил о победе над вирусом Petya

Специалистам по кибербезопасности удалось отбить атаку на сети органов власти и коммерческих компаний, в настоящее время они работают над восстановлением поврежденных данных, говорится в сообщении кабинета министров Украины.
«Все стратегические предприятия, в том числе связанные с обеспечением безопасности государства, работают в штатном режиме», — подчеркивается в сообщении правительства.
Накануне, 27 июня, в результате распространения вируса Petya были выведены из строя компьютерные сети правительства Украины и ряда предприятий. Член коллегии Министерства внутренних дел и депутат Верховной рады Антон Геращенко назвал атаку самой масштабной в истории Украины, обвинив в ее организации российские спецслужбы.
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