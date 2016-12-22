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Экс-глава штаба Трампа задекларировал $17 млн от партии Януковича
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Экс-глава штаба Трампа задекларировал $17 млн от партии Януковича
Политика, 11:32
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Экс-глава штаба Трампа задекларировал $17 млн от партии Януковича

Политическая консалтинговая фирма экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта DMP Internation LLC в 2012-2014 годах получила от украинской «Партии регионов», которая во время президентства Виктора Януковича, была правящей партиией, $17,1 млн. Об этом сообщает Bloomberg.

Документы, поданные Манафортом в Министерство юстиции США в рамках закона о регистрации иностранных агентов, опубликованы в газете The Washington Post. Закон требует раскрытия от политиков информации о том, какую работу они выполняли для иностранных организаций.

Представитель Минюста США подтвердил Bloomberg, что в ведомстве получили документы Манафорта. Подробности заявки Манафорта представитель Минюста обсуждать отказался.

Согласно документам, фирма Манафорта занималась осуществлением «продемократических» политических кампаний на Украине на национальном и региональном уровнях, принимала активное участие в деятельности партии. Также фирма разрабатывала партийную платформу и помогала партии сформировать политическую повестку дня, контролировала проведение выборов и международное наблюдение за ними.

Пол Манафорт в апреле планировал зарегистрироваться в США как иностранный агент. Об этом сообщало Associated Press. Манафорт сделал такое заявление после того, как AP сообщило о документах, в которых подтверждалось получение политической консалтинговой фирмой Манафорта $1,2 млн. Информация о платежах совпадает с данными из рукописной бухгалтерской книги, в которой якобы записаны неофициальные платежи Партии регионов бывшего президента Украины Виктора Януковича. Переводы денежных средств были осуществлены в 2007 и 2009 годах.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в августе 2016 года сообщило о найденной рукописной бухгалтерской книге (так называемая черная бухгалтерия), в которой 22 раза упоминается имя Пола Манафорта. Согласно этим записям, Манафорт получил наличными от Партии регионов $12,7 млн. В НАБУ тогда заявили, что эти средства могли быть частью незаконной системы двойной бухгалтерии, с помощью которой финансировалась предвыборная кампания Партии регионов. Адвокат Манафорта заявил NYT, что политик «не получал таких наличных платежей» и назвал подозрения НАБУ «сильно политизированными».

Теги: Украина , США , Партия регионов , Пол Манафорт , Дональд Трамп
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