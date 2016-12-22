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В Федерации футбола Украины прокомментировали сообщения о бойкоте ЧМ-2018
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В Федерации футбола Украины прокомментировали сообщения о бойкоте ЧМ-2018
Кубок конфедераций, 10:37
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В Федерации футбола Украины прокомментировали сообщения о бойкоте ЧМ-2018

Вице-президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Игорь Кочетов прокомментировал РБК сообщения о возможном отказе сборной Украины по футболу участвовать в чемпионате мира, который пройдет в 2018 году в России.

«Задача команды стоит в том, чтобы выйти из группы. Сейчас нужно сначала достичь результата, у нас еще половина игр отбора, что мы сейчас обсуждаем?» — сказал Кочетов, отметив, что он не подтверждает и не опровергает информацию.

Газета «Известия» со ссылкой на высокопоставленного источника в Федерации футбола Украины (ФФУ) написала о готовности Украины отказаться от участия в ЧМ-2018. По словам источника, Украина хочет отказаться от участия в чемпионате. Однако для этого команда должна успешно пройти квалификационную стадию, а только уже потом демонстративно бойкотировать турнир.

Также Украина рассчитывает, что и другие страны будут готовы последовать их примеру, сказал источник «Известий». Он отметил, что эту идею поддерживают на правительственном уровне, однако в самой ФФУ опасаются возможных санкций со стороны ФИФА в отношении национальной команды. «Поэтому окончательного решения относительно бойкота мундиаля еще не принято», — заключил источник.

По мнению народного депутата Верховной рады Украины Александра Марченко, Украине следует тем или иным способом игнорировать ЧМ-2018 в России. «Даже если Украина выйдет из свой квалификационной группы и получит возможность выступить в финальной части турнира, то мы все равно должны отказаться от участия в этих соревнованиях», — сказал он.

О том, что вероятность бойкота украинской сборной ЧМ-2018 существует, изданию заявил один из членов исполкома ФФУ Артем Франков. «Эти призывы совершенно не новые, и они действительно обсуждаются с разной степенью интенсивности. Но чтобы нам не выглядеть смешными, нужно сначала пройти квалификацию, а уже потом принимать решение об участии или неучастии в турнире», — сказал он.

В сентябре 2016 «Известия» уже писали о возможном бойкоте Украиной ЧМ-2018. Тогда издание также рассказывало о предложениях бойкотировать чемпионат после прохождения квалификации.

​Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

Теги: Украина , ЧМ-2018 , Футбол , Игорь Кочетов
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