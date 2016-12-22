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Bulgaria Air и Onur Air получили допуски на отмененные рейсы «ВИМ-Авиа»
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Bulgaria Air и Onur Air получили допуски на отмененные рейсы «ВИМ-Авиа»
Общество, 10:14
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Bulgaria Air и Onur Air получили допуски на отмененные рейсы «ВИМ-Авиа»

Болгарская авиакомпания Bulgaria Air и турецкая авиакомпания Onur Air получили допуски Росавиации на отмененные рейсы «ВИМ-Авиа». Об этом газете «Ведомости» сообщил федеральный чиновник.

Он отметил, что Onur Air будет выполнять рейс Москва — Анталья. Рейсы появились в расписании аэропорта Шереметьево 27 июня. Гендиректор туроператора «Солвекс» Димитр Цонев подтвердил газете решение относительно Bulgaria Air. Авиакомпания будет перевозить пассажиров рейса Москва — Бургас дополнительно два раза в неделю. Рейсы также стоят в расписании аэропорта Шереметьево.

Цонев отметил, что Bulgaria Air подала заявку в Росавиацию 16 июня. Представительница «ВИМ-Авиа» подтвердила, что отменила рейсы в Бургас еще в мае. По словам Цонева, российские авиакомпании отказались выполнять рейсы для «Солвекса», поэтому компания обратилась к Bulgaria Air. Он отметил, что компании подписали договор по исполнению полетов с 27 июня по 12 сентября.

Минтранс 23 июня разрешил иностранным перевозчикам осуществлять задержанные и отмененные рейсы авиакомпании «ВИМ-Авиа». Об этом ТАСС сообщил замглавы Минтранса Валерий Окулов. «Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, мы готовы пойти на выдачу разрешения иностранным перевозчикам на выполнение этих перевозок», — заявил Окулов. Из-за массовых отмен чартерных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» пострадали более 30 тыс. туристов, сообщала Ассоциация туроператоров России (АТОР). По данным АТОР, еще у 50–70 тыс. туристов отдых может сорваться.

Теги: авиакомпании , чартерные рейсы , «ВИМ-Авиа»
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