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Суд удовлетворил иск жены экс-директора НРК о продаже доли в компании
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Суд удовлетворил иск жены экс-директора НРК о продаже доли в компании
Бизнес, 09:38
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Суд удовлетворил иск жены экс-директора НРК о продаже доли в компании

Басманный суд Москвы удовлетворил иск жены экс-директора Национальной резервной корпорации (НРК) Анатолия Данилицкого Людмилы о признании недействительной продажи долей Данилицкого в компаниях, которым принадлежит НРК, без ее согласия. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на решение, опубликованное на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Суд удовлетворил иск к Анатолию Данилицкому и его бывшему партнеру Александру Лебедеву 21 июня. Иск в суд Людмила Данилицкая подала в марте.

«Мы точно будем обжаловать решение суда», — рассказал газете директор по внешним коммуникациям НРК Артем Артемов. По его словам, суд принял решение удовлетворить иск из-за того, что при заключении сделки подпись Людмилы Данилицкой поставил ее муж. Таким образом, подпись Данилицкой оказалась фальшивой и жена бизнесмена в таком случае согласия на сделку не давала.

По словам источника, близкого к Лебедеву, суд разбирался в том, правомерно ли Данилицкий продал в 2012 году миноритарные доли в компаниях «Техинвестконсалт» и «Промконсалт», которые владеют по 50% НРК. В одной компании Данилицкий владел 12,49%, в другой 22,23%. Таким образом, по решению суда ему вернут 17,36% НРК.

Артемов добавил, что Лебедев выкупил у Данилицкого миноритарные доли в этих компаниях в 2012 году. Сумма сделки была номинальной — 8349 руб., сообщил газете источник, знающий детали сделки. «Предполагалось, что я выкупаю у него (Данилицкого. — РБК) миноритарные пакеты, становлюсь опять 100-процентным владельцем (НРК. — РБК). Это было частью большой сделки, по которой я отдал ему Энергобанк на Украине и недвижимость там же», — заявил «Ведомостям» Лебедев.

Представитель НРК подчеркнул, что за иском мог стоять сам Данилицкий, который таким образом пытается защититься от исков НКР к нему. По словам Артемова, Лебедев помимо апелляции будет добиваться возбуждения уголовного дела по факту мошенничества в особо крупном размере. «Это решение суда и сам иск — попытка рейдерского захвата собственности. Правоохранительные органы должны разобраться, кто фальсифицировал подпись и заварил всю эту кашу», — подытожил он.

Теги: Суд , НРК , Иск , Национальная резервная корпорация
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