Сенатор предложил учредить звание почетного гражданина России

В России планируют учредить федеральное звание почетного гражданина. Об этом сенатор Вячеслав Тимченко сообщил «Парламентской газете». Он отметил, что планирует разработать соответствующий законопроект и в дальнейшем создать общероссийский институт почетных граждан.

По его словам, в регионах и муниципальных обра​зованиях уже существуют законы о присвоении звания почетного гражданина субъекта Федерации, но на федеральном уровне такого закона еще нет.

Также Тимченко напомнил о существующем звании Героя России: «Это прекрасная награда, но не все могут ее получить, не все совершили воинский подвиг во имя Родины. При этом множество людей достойны не меньше высочайшей оценки со стороны государства. А этой оценки нет, потому что просто нет соответствующего звания» — заявил сенатор. Он добавил, что звание почетного гражданина России можно будет получить за «неоценимый вклад в развитие нашей страны».

По словам Тимченко, прерогатива присваивать звание «Почетный гражданин России» будет находиться у Федерального собрания. Таким образом, Совет Федерации и Государственная дума будут совместно решать, кому будет присвоено это звание.