Умер сыгравший в «Девушке с татуировкой дракона» актер Микаэль Нюквист

Шведский актер Микаэль Нюквист, известный по экранизации романа «Девушка с татуировкой дракона», умер в возрасте 56 лет. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet со ссылкой на семью актера.

Нюквист умер 27 июня в окружении своей семьи, отмечает издание. По информации Aftonbladet, на протяжении года он болел раком легких.

Микаэль Нюквист родился 8 ноября 1960 года в Стокгольме. Широкую известность он приобрел после экранизации трилогии «Миллениум» шведского писателя и журналиста Стига Ларссона. В трилогии, в которую входят «Девушка с татуировкой дракона», «Девушка, которая играла с огнём» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки», актер сыграл детектива-журналиста Микаэля Блумквиста.

Он также снимался в фильмах «Погоня» и «Миссия невыполнима: Протокол Фантом».