Роскомнадзор создал комиссию по «спорным вопросам» при блокировке сайтов

Роскомнадзор создал экспертную комиссию для решения «спорных вопросов» при блокировке сайтов. Об этом говорится в приказе ведомства, поступившем в RNS.

О создании комиссии агентству также сообщил официальный представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский. «Экспертная комиссия будет привлекаться в спорных случаях, возникающих при признании информации противоправной и запрещенной к распространению» в России, уточнил он.

По его словам, комиссия станет дополнительным этапом экспертизы контента на соответствие законодательству, на основании которой сайты включаются в реестр заблокированных ресурсов. Материалы будут направляться в экспертную комиссию, если «должностное лицо, которое принимает финальное решение об ограничении доступа к противоправной информации, с выводами эксперта не согласно», рассказал Ампелонский. На основании заключения комиссии будет приниматься финальное решение, заключил он.

Согласно приказу Роскомнадзора, в состав экспертной комиссии вошли 12 человек. В их числе четыре представителя ведомства, начальник департамента информационной политики Управления общественных проектов АП Алексей Жарич, представитель Федеральной налоговой службы (ФНС), представитель Роспотребнадзора, два представителя МВД, представитель Mail.ru Group, а также два представителя Rambler&Co.

В пресс-службе Mail.ru Group в разговоре с RNS сообщили, что не получали официального приглашения принять участие в работе комиссии. «Мы не принимали и не принимаем участие в комиссиях, цель которых — оценивать легитимность или корректность какого-либо контента», — подчеркнули в компании. При этом, как отметили в пресс-службе, компания «готова высказывать экспертное мнение по техническим вопросам, связанных с развитием интернет-технологий».

Создать межведомственную экспертную комиссию для принятия решения об отнесении информации к запрещенной правительство разрешило в марте. По информации кабмина, состав комиссии, которая будет создаваться «в особо сложных случаях», будет утверждать Роскомнадзор.

Госдума 23 июня приняла в первом чтении поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые, в том числе, предусматривают запрет анонимайзеров — средств для обхода заблокированных ресурсов.







