Тиллерсон призвал Россию и Китай бороться с принудительным трудом в КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал Россию и Китай бороться с принудительным трудом граждан Северной Кореи. Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте госдепартамента.
«Мы призываем любую страну, которая принимает рабочих из Северной Кореи, отправлять этих людей домой», — приводятся в сообщении слова Тиллерсона.
По его словам, «от 50 до 80 тыс. граждан КНДР принудительно работают за рубежом, прежде всего в России и Китае». «Многие из них работают по 20 часов в сутки», однако «напрямую не получают свою зарплату», отметил он. «Ее получает власти КНДР, которые, очевидно, забирают большую часть денег», — подчеркнул госсекретарь.
Таким образом, власти Северной Кореи «зарабатывают сотни миллионов долларов в год», говорится в сообщении. Тиллерсон уточнил, что северокорейские граждане принудительно работают в добывающей отрасли, в строительстве и других отраслях.
Он также подчеркнул, что власти Китая «не предприняли существенных мер» для борьбы с принудительным трудом северокорейских граждан в своей стране.