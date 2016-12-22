Сотрудника СКР задержали по подозрению в получении взятки

Бывшего заместителя руководителя отдела процессуального контроля следственного управления Следственного комитета России по Тверской области задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, сотрудник СК был задержан при получении взятки через посредника. За нее замруководителя отдела процессуального контроля обещал поспособствовать прекращению уголовного дела.

В отношении сотрудника ведомства было возбуждено дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). В настоящий момент Следственный комитет устанавливает обстоятельства произошедшего.

В мае дело о получении взятки было возбуждено против руководителя управления собственной безопасности Следственного комитета (УСБ СК) Михаила Максименко, который ранее был задержан по делу криминального авторитета Шакро Молодого. Как сообщало «РИА Новости» со ссылкой на близкие к расследованию источники, Максименко мог получить взятку от Бадри Шенгелии, который проходил свидетелем по нескольким уголовным делам, связанным с рейдерскими захватами.