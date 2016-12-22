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МОССАД создал фонд для инвестирования в разведывательные ноу-хау
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МОССАД создал фонд для инвестирования в разведывательные ноу-хау
Финансы, 21:34
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МОССАД создал фонд для инвестирования в разведывательные ноу-хау

Израильская разведка МОССАД создала инвестиционный фонд, чтобы помочь развитию новых технологий, представляющих интерес для спецслужбы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление МОССАДа.

По данным агентства, фонд получил название «Свобода». Разведчики призвали частных предпринимателей и компании предлагать свои идеи. За право использовать готовый продукт МОССАД пообещал им гранты в размере $2 млн за проект, отмечает агентство.

Среди областей, в которых МОССАД ищет ноу-хау: робототехника, миниатюризация, шифрование, автоматизированные методы сбора информации и некоторые другие.

«МОССАД хочет стимулировать инновации и создание революционных технологий. Технологии будут реализованы в двустороннем сотрудничестве», — говорится в заявлении разведки.

При этом в заявлении МОССАДа отмечается, что фонд будет работать только с официально зарегистрированными компаниями.

Теги: Израиль , Разведка
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