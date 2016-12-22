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Глава Башкирии прокомментировал эффект от дела «Системы» на инвестклимат
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Глава Башкирии прокомментировал эффект от дела «Системы» на инвестклимат
Бизнес, 20:51
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Глава Башкирии прокомментировал эффект от дела «Системы» на инвестклимат

Разбирательство между АФК «Система» и «Роснефтью» по поводу реорганизации «Башнефти» положительно повлияет на инвестиционный климат Башкирии, сообщил глава республики Рустэм Хамитов в эфире телеканала «Россия 24».

Глава республики считает, что арест активов АФК «Система» по иску «Роснефти» оправдан. «С положительной стороны (повлияет разбирательство на инвестклимат Башкирии - РБК) — восстанавливается справедливость», — заметил Хамитов.

Первое заседание по делу «Роснефти» к АФК «Система» прошло 27 июня в Арбитражном суде Башкирии. Ранее судом были арестованы активы «Системы» на 185 млрд руб. в качестве обеспечительных мер, в частности, 31,76% акций МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% Башкирской электросетевой компании (БЭСК).

Представители «Системы» заявили о намерении обжаловать арест активов. Второе заседание суда назначено на 12 июля, несмотря на просьбу АФК «Система» провести следующее заседание через месяц, чтобы ознакомиться со всеми поступившими ходатайствами.

АФК «Система» до конца 2014 года владела контрольным пакетом акций «Башнефти». В октябре 2016 года компания была куплена «Роснефтью». В мае 2017 года «Роснефть» подала иск сначала в размере 106,6 млрд руб., а затем увеличила претензии к «Системе» до 170,6 млрд руб. по поводу ущерба, который она нанесла «Башнефти» в результате ее реорганизации весной 2014 года.

Теги: АФК «Система» , «Роснефть» , Башкирия
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