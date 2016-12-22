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Путин наградил российских участников переговоров по ОПЕК
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Путин наградил российских участников переговоров по ОПЕК
Общество, 20:09
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Путин наградил российских участников переговоров по ОПЕК

Президент России Владимир Путин наградил сотрудников Министерства энергетики России, участвовавших в переговорах по сделке о сокращении добычи нефти между странами ОПЕК и странами, не входящими в картель, сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, директор департамента международного сотрудничества Министерства энергетики России Роман Маршавин получил орден Дружбы за большой вклад в подготовку и реализацию межгосударственных экономических соглашений и многолетнюю добросовестную работу. Руководитель дирекции «Аналитический центр ТЭК» ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Министерства энергетики Павел Сорокин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По данным агентства, Сорокин и Маршавин принимали активное участие в подготовке и согласовании сделки об ограничении нефтедобычи между странами ОПЕК и не входящими в картель в ноябре 2016 года. Тогда страны — члены ОПЕК договорились сократить нефтедобычу на 1,8 млн барр./день относительно уровня октября 2016 года.

Страны, не входящие в ОПЕК (Россия, Мексика, Азербайджан и другие), поддержали соглашение и обязались сократить добычу на 558 тыс. барр./день, из которых на долю России пришлось 300 тыс. барр. В мае члены ОПЕК и не входящие в картель страны продлили соглашение еще на девять месяцев.

Теги: Владимир Путин , награды , ОПЕК
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