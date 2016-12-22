Членов диссертационного совета МГУ обяжут давать клятву

Членов диссертационного совета Московского государственного университета им. М.Ломоносова (МГУ) обяжут давать клятву о соблюдении требований при присуждении ученых степеней. Об этом рассказал ректор МГУ Виктор Садовничий агентству «Москва».

«Относимся мы к этому крайне аккуратно, знаем каждого члена совета, берем с каждого члена обязательство. Я планирую в октябре собрать председателей советов и их заместителей, и они дадут клятву о соблюдении требований присуждения ученых степеней»,— заявил Садовничий.

Клятва о соблюдении правил при присуждении ученых степеней не имеет смысла, заявил РБК профессор кафедры истории России до XIX века, член диссертационного совета исторического факультета МГУ Антон Горский.

«Плохо себе представляю какой в этом толк и совсем не вижу никакого смысла в таких инициативах. В этом есть лишь театральность»,— сказал Горский.

Дача клятвы —излишняя мера, считает доктор биологических наук, член диссертационного совета биологического факультета МГУ Ирина Бёме. «В МГУ советы итак работают нормально – на нашем факультете никогда не возникало вопросов. При нововведении же выходит масло масленое, возможно хотят [такой мерой] себя обезопасить»,— заявила Бёме.

Данная мера объясняется принятым 23 мая 2016 года федеральным законом «О внесении изменений в статью 4 федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике». Согласно нему, МГУ и СПбГУ получают право самостоятельно присуждать ученые степени с 1 сентября 2017 года.

7 февраля диссертационный совет на базе исторического факультета МГУ имени Ломоносова отказался рассматривать диссертацию министра культуры России Владимира Мединского на предмет наличия плагиата. 2 марта диссертационный совет был ликвидирован.