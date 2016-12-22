Хакерской атаке подверглись компании в Британии и Франции

Хакерской атаке были подвергнуты несколько предприятий во Франции, а также компания в Великобритании. Об атаке на свои серверы заявила британская рекламная компания WPP. В Twitter компании сообщается, что в данный момент принимаются «соответствующие меры».

По данным Kaspersky Lab, кибератаке также подверглись несколько предприятий Франции.

«Французские предприятия серьезно пострадали», — сообщили в Kaspersky Lab France. Там также добавили, что среди пострадавших компаний — производитель строительных материалов Saint-Gobain. Как отметили в Kaspersky Lab, серверы компании были атакованы с помощью вируса-вымогателя.

Хакерской атаке во вторник, 27 июня, подверглись российские и украинские компании. Как сообщали РБК в компании Group-IB, занимающейся защитой информационной безопасности, все они были атакованы вирусом-шифровальщиком Petya.

По данным Group-IB, жертвами кибератаки стали сети «Башнефти», «Роснефти», украинских компаний «Запорожьеоблэнерго», «Днепроэнерго», Днепровской электроэнергетической системы, Ощадбанка. Также от вируса пострадали компании Mondelēz International, Mars, «Новая почта», Nivea, TESA и другие. Атаке, по данным Group-IB, также подвергся киевский метрополитен.

«Вирус блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Атака произошла около 14:00 мск», — рассказывали в Group-IB.

МВД Украины обвинило в хакерской атаке российские спецслужбы. Как заявлял член коллегии МВД Украины Антон Геращенко, данная атака стала самой масштабной в истории Украины,