Отец «пьяного» ребенка рассказал о результатах автотехнической экспертизы

Согласно результатам автотехнической экспертизы, в гибели дошкольника в Железнодорожном виновата водитель. Об этом РБК рассказал отец погибшего подростка Роман Шимко.

По его словам, исследование провели с участием ГБУЗ «Бюро СМЭ» Московской области и ЭКЦ ГУ МВД по Московской области — всего участвовали 12 специалистов. «В крови ребенка обнаружен алкоголь, но алкоголь не обнаружен на срезах крови в салоне автомашины, куда его переложили [после аварии]. Не исключены манипуляции в морге: либо в пробирку добавили, либо сделали укол в печень», — заявил Шимко.

Шимко сообщил, что результаты экспертизы будут в ближайшее время направлены в суд. «Хочу, чтобы меня признали потерпевшим, а сейчас я только свидетель», — добавил Шимко.

Адвокат водителя Анна Куракина заявила РБК, что экспертиза была проведена некорректно. «Мне до сих пор не показали документов, которые дают право этим экспертам проводить подобные исследования. Чтобы являться допустимым доказательством, все должно быть без сучка и задоринки, а они сейчас есть», — рассказала Куракина.

Также адвокат не согласна с выводами следствия по поводу опасности водителя в результате ДТП. «Мы опасность трактуем одним образом, они другим»​ , — добавила адвокат.

Анна Куракина сообщила, что следственными органами оказывались методы силового воздействия. «Например, меня пытались незаконно удерживать следователи», — заключила защитник.

Авария произошла 23 апреля в подмосковном Железнодорожном. Водитель сбил шестилетнего мальчика и протащил его более десяти метров. Первая экспертиза обнаружила в крови погибшего ребенка концентрацию алкоголя в 2,7 промилле, на основании чего дело было закрыто. По словам родственников ребенка, часть доказательств была уничтожена.

Родители погибшего потребовали провести повторную экспертизу, Следственный комитет России возбудил по первому экспертному заключению дело по ст. 293 УК РФ (халатность).

Семья погибшего потребовала провести повторную экспертизу. Сейчас водителю предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Глава МВД Владимир Колокольцев взял дело под личный контроль, а также заявил, что наличие алкоголя в крови погибшего не влияет на состав преступления.