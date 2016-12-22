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Власти ответили жене Этуша о его травме из-за парковки «за километр»
Общество, 18:12
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Власти ответили жене Этуша о его травме из-за парковки «за километр»

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы прокомментировал заявление Елены Этуш, супруги Владимира Этуша, о причине травмы актера.

«На улице Долгоруковская, где произошел инцидент с известным и уважаемым актером, парковочные места организованы везде, где это возможно», — сообщил РБК представитель ЦОДД.

Также в ЦОДД сообщили, что вдоль фасада здания расположены восемь парковочных мест, включая одно — для инвалидов. «Транспортный комплекс делает максимум для того, чтобы всем было комфортно», — заверили в ЦОДД.

Актер Владимир Этуш получил травму на лестнице поликлиники на улице Долгоруковская. В результате падения 95-летний актер отправлен в нейрохирургическую реанимацию НИИ имени Склифосовского.

В своем сообщении в Facebook жена актера объяснила причину попадания супруга в реанимацию тем, что тот «остался один, без помощи и присмотра у входа в поликлинику». Это, по ее словам, произошло из-за того, что ей «негде было припарковаться у входа поликлиники» и пришлось оставить машину «за километр».

Артист Владимир Этуш снялся более чем в 40 фильмах. Самыми известными его ролями стали товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» и инженер Брунс в «Двенадцати стульях». На 27 июня у Владимира Этуша был запланирован спектакль «Бенефис», где актер должен был сыграть главную роль.

Теги: госпитализация , Владимир Этуш , падение с лестницы
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