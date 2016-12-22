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МВФ ухудшил прогнозы роста экономики США
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МВФ ухудшил прогнозы роста экономики США
Экономика, 18:17
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МВФ ухудшил прогнозы роста экономики США

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста экономики США. Это следует из отчета, размещенного на сайте МВФ.

По данным фонда, прогноз увеличения ВВП США на 2017 год и 2018 год составляет теперь 2,1%. Как отмечает Bloomberg, в апрельском отчете МВФ прогнозировал рост на 2,3% в 2017 году и на 2,5% в 2018 году. ​

Уровень безработицы в 2017 году упадет до 4,3% (с 4,9% в текущем году). Уровень в 4,3% сохранится и в 2018 году.

В МВФ положительно оценили планы президента США Дональда Трампа снизить налоги на прибыль компаний и доходы физлиц. Однако там отметили, что США нуждаются в фундаментальной налоговой реформе. ​

В конце мая администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 год. Документ предусматривает урезание госрасходов на социально-ориентированные программы $3,6 трлн в ближайшие десять лет. В администрации считают, что главным следствием сокращения социальных расходов станет ликвидация бюджетного дефицита, который за последние десять финансовых лет составлял около $790 млрд в год.

Теги: США , экономика , МВФ
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