Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогнозы роста экономики США. Это следует из отчета, размещенного на сайте МВФ.

По данным фонда, прогноз увеличения ВВП США на 2017 год и 2018 год составляет теперь 2,1%. Как отмечает Bloomberg, в апрельском отчете МВФ прогнозировал рост на 2,3% в 2017 году и на 2,5% в 2018 году. ​

Уровень безработицы в 2017 году упадет до 4,3% (с 4,9% в текущем году). Уровень в 4,3% сохранится и в 2018 году.

В МВФ положительно оценили планы президента США Дональда Трампа снизить налоги на прибыль компаний и доходы физлиц. Однако там отметили, что США нуждаются в фундаментальной налоговой реформе. ​

В конце мая администрация США представила новый проект федерального бюджета страны на 2018 год. Документ предусматривает урезание госрасходов на социально-ориентированные программы $3,6 трлн в ближайшие десять лет. В администрации считают, что главным следствием сокращения социальных расходов станет ликвидация бюджетного дефицита, который за последние десять финансовых лет составлял около $790 млрд в год.