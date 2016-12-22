Минобороны показало пуск ракеты «Булава» с подлодки «Юрий Долгорукий»

Министерство обороны России опубликовало на своем канале в YouTube видео пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Булава». Пуск ракеты состоялся 26 июня с ракетного подводного крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей» «Юрий Долгорукий». Пуск ракеты проходил в акватории Баренцева моря. По данным ведомства, ракета успешно поразила цели на полигоне «Кура» на Камчатке.

Видео: Министерство обороны Российской Федерации

«По подтвержденным данным объективного контроля, боевые блоки МБР выполнили полный цикл программы полета и успешно поразили заданные цели на полигоне», — указывалось в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Предыдущий пуск двух ракет «Булава» с «Юрия Долгорукого» состоялся в 2016 году. Тогда одна из ракет самоликвидировалась в полете. Пуски производились из акватории Белого моря.

Ракета Р-30 «Булава» — твердотопливная баллистическая ракета комплекса Д-30. Ракета размещается на подводных лодках проекта 955 «Борей». Максимальная дальность ракеты — 9,3 тыс. км. Мощность ядерного заряда ракеты составляет 150 Кт.

В проект «Борей» входят три подводных лодки: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Также идет строительство еще пять подобных подводных лодок. «Юрий Долгорукий» был спущен на воду в 2008 году. Максимальная подводная скорость — до 29 узлов. Подлодка может погружаться на глубину до 450 м и пребывать 90 суток в автономном плавании. Подводное водоизмещение составляет 24 тыс. т. Длина подлодки составляет 170 м, ширина — 13,5 м. Кроме того, подлодка имеет на вооружении крылатые ракеты и торпеды.