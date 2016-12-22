Геращенко назвал хакерскую атаку самой масштабной в истории Украины

Хакерская атака, в результате которой 27 июня были выведены из строя компьютерные сети правительства Украины и ряда предприятий, стала самой масштабной в истории Украины, заявил член коллегии Министерства внутренних дел и депутат Верховной рады Антон Геращенко.

В организации кибератаки депутат обвинил российские спецслужбы и предупредил, что первая атака была только «тренировочной», за ней последуют и другие.

«Война в киберпространстве, сеющая страх и ужас среди миллионов пользователей персональных компьютеров и наносящая прямой материальный ущерб из-за дестабилизации работы бизнеса и госорганов, — это часть общей стратегии гибридной войны Российской империи против Украины», — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Он также пообещал, что организаторы кибератаки рано или поздно будут установлены и после этого «они станут невыездными из РФ».

В свою очередь пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская заявила изданию «Тиждень.ua», что хакерские атаки могли быть организованы с территории России или неподконтрольных Киеву районов Донбасса.

В официальном сообщении СБУ говорится, что специалисты ведомства совместно с представителями антивирусных компаний работают над изучением вируса и «отрабатывают пути его нейтрализации».

Тем временем бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк потребовал срочного созыва специального штаба под председательством президента Украины.