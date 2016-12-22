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Mail.Ru заявила о росте трафика из-за возможной блокировки Telegram
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Mail.Ru заявила о росте трафика из-за возможной блокировки Telegram
Технологии и медиа, 17:44
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Mail.Ru заявила о росте трафика из-за возможной блокировки Telegram

Трафик мессенджера Mail.Ru TamTam резко увеличился на фоне возможной блокировки Telegram. Об этом рассказали в пресс-службе компании, передает ТАСС.

«В среднем с конца мая люди создавали по тысяче каналов в день, а в последние дни создают более 3 тыс. в день», — сообщили в Mail.Ru Group. По данным компании, сейчас в TamTam создано около 40 тыс. каналов. Мессенджер был запушен в конце мая этого года.

По данным агентства, также в Mail.ru Group зафиксировали рост трафика в мессенджере ICQ. Как сообщали в компании, за 26 июня количество регистраций выросло в полтора раза «по сравнению с обычными днями». В Mail.ru отмечали, что сейчас у ICQ в России 6,7 млн активных пользователей в месяц, в целом по миру — 11 млн.

О возможной блокировке Telegram 23 июня сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров. Это связано с тем, что Telegram не предоставляет данные, необходимые для регистрации мессенджера в реестре организаторов распространения информации (закон требует регистрироваться в таком реестре с 1 января 2017 года). Основатель Telegram Павел Дуров отказался это делать.

В понедельник, 26 июня, стало известно, что разработчики Telegram добавили в него необходимую для обхода блокировки настройку. На следующий день Роскомнадзор посоветовал провайдерам сменить способ блокировки сайтов, обновив перечень рекомендаций по ограничению доступа к запрещенной информации.

Из-за сообщений о возможной блокировке Telegram стал лидером по скачиванию среди владельцев iPhone.

Теги: Telegram , Mail.Ru
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