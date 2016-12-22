Осужденный на 3 года издатель журнала «Флирт» остался доволен приговором

Издатель журнала «Флирт» Дмитрий Зяблицев, приговоренный к трем годам лишения свободы за организацию занятия проституцией, остался доволен вынесенным приговором. Об этом сообщает корреспондент агентства «Москва» из зала суда.

«Я вполне доволен приговором», — заявил Зяблицев.

Симоновский суд Москвы приговорил Зяблицева к трем годам лишения свободы общего режима, а его жену, главного редактора издания Станиславу Казакову — к двум годам условного срока. Их признали виновными по ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией другими лицами с использованием своего служебного положения). Приговор огласила судья Светлана Туманина. Суд учел частичное признание вины и факт, что супруги имеют на иждивении малолетних детей. Ранее суд признал Зяблицева и Казакову виновными в организации занятия проституцией.

Супругов задержали в 2015 году. Всего по делу «Флирта» были задержаны 37 человек. По информации следствия, Зяблицев и Казакова вместе с сообщниками размещали рекламу и объявления о занятии проституцией в журнале «Флирт». Также Зяблицев снял несколько квартир в Москве и нанял диспетчеров, в задачи которых входило отвечать на звонки и привлекать новых клиентов. Защита Зяблицева обжаловала решение об аресте и просила изменить меру пресечения на залог в 1 млн руб. либо отправить его под домашний арест.

В июле 2016 года Бабушкинский районный суд вернул в прокуратуру дело Зяблицева. «Обвинение является противоречивым. Несмотря на то, что Зяблицеву и Казаковой вменяются одни и те же действия, обвинения им предъявлены по разным статьям Уголовного кодекса», — сообщала судья Наталья Курышева. Она также отмечала, что в заключении не были указаны конкретные служебные полномочия Зяблицева. Также адрес совершения преступления не входил в юрисдикцию суда.