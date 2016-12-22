В киевском аэропорту заявили о возможной задержке рейсов из-за кибератаки

В киевском аэропорту Борисполь возможны задержки рейсов из-за хакерской атаки. Об этом на своей странице в Facebook заявил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дихне.

«Сегодня в аэропорту и в нескольких крупных предприятиях государственного сектора внештатная ситуация — спам-атака», — написал он. По его словам, IT-службы аэропорта пытаются ​«урегулировать ситуацию». Он добавил, что из-за кибератаки не работают сайт аэропорта и табло с расписанием рейсов. По словам Дихне, узнать актуальную информацию о рейсах можно только «на табло в зоне вылета в терминале D».

Хакеры с помощью вируса-вымогателя атаковали на Украине правительство, банки и энергетику. В частности, атаке подверглись компьютеры в центральных офисах компаний «Укрэнерго» и ДТЭК, компьютерная сеть кабинета министров.

Ранее о «внешней хакерской атаке неизвестным вирусом» сообщал Нацбанк Украины.