Децл подал иски к Басте на 4 млн руб.

Рэппер Кирилл Толмацкий (Децл) подал четыре иска в Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону на сумму 4 млн руб. к Василию Вакуленко (Баста) из-за оскорблений в Twitter. Об этом сообщает телеканал «360», который ознакомился с исковыми заявлениями.

Децл узнал об оскорблениях в свой адрес 16 мая. Баста опубликовал коллаж с фотографиями Толмацкого и парнокопытного животного, который подписал словами «Знатная шерсть». Также в своем микроблоге Вакуленко публиковал и другие оскорбительные записи в адрес Толмацкого.

По словам Децла, эти публикации «порочат его честь и достоинство». Рэпер отметил, что среди подписчиков Басты (330 тыс. человек) могут быть несовершеннолетние. «Защита моих чести и достоинства возможна, как признанием не соответствующими действительности распространенных сведений, так и компенсацией причиненного мне морального вреда», — говорится в иске.

Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону взыскал с Басты 50 тыс. руб. в пользу Децла в декабре 2016 года. В октябре 2016 года Толмацкий подал иск в суд и потребовал с Басты 1 млн руб. компенсаций. Ссора между рэперами началась, после того как Децл в августе 2016 года опубликовал жалобу в Twitter на громкую музыку в клубе «Газгольдер», основателем которого является Баста. В ответ Вакуленко обозвал Децла в своем Twitter.