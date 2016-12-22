Правительство решило продать Финляндии дом переводчика «Капитала» Маркса

Правительство России планирует продать здание в Санкт-Петербурге, в котором располагается Институт Финляндии, правительству Финляндии. Общая площадь здания составляет 4,5 тыс. кв. м, его стоимость оценивается в 508,1 млн руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на распоряжение правительства. Срок завершения сделки не уточняется.

Здание Института Финляндии (справа) (Фото: instfin.ru)

Речь идет о здании на Большой Конюшенной улице, на рубеже XIX–XX веков в этом здании жил экономист Николай Даниэльсон, уточняет агентство. Даниэльсон был экономистом и издателем, в частности, он перевел на русский язык «Капитал» Карла Маркса. Большая Конюшенная улица расположена в центре Санкт-Петербурга неподалеку от Казанского собора. Дом был построен в 1847 году по проекту архитектора Гаральда Боссе. Среди других его работ — особняк князя Кочубея, усадьба в Знаменке, Малый дворец в Шуваловском парке, церковь Покрова Божьей Матери в Стрельне (она была взорвана в 1964 году), церковь Преподобного Симеона Дивногорца, расположенная в Дрездене.

Переговоры с Финляндией поручено вести Министерству иностранных дел и Минэкономразвития, передает агентство.

Институт Финляндии организует культурные мероприятия, включая выставки и концерты, а также помогает преподавателям русского языка. При институте создан литературный кружок. Его деятельность финансируется фондом «Санкт-Петербург», среди учредителей которого — правительство Финляндии, сообщается на сайте института. Исполняющим обязанности директора института является Мика Пюлсю.