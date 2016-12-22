«РуссНефть» назвала сроки покупки нефтяных активов Гуцериева

Компания «РуссНефть» планирует закрыть сделку по покупке добычных активов «Фортеинвеста» до конца текущего года. Ранее в компании планировали сделать это до 1 апреля, но переговоры с кредиторами затянулись. Об этом сообщил президент «РуссНефти» Евгений Толочек, передает «Интерфакс».

«Да, действительно, раньше речь шла о 1 апреля, мы не думали, что переговоры с кредиторами так затянутся, но у нас в планах закрыть сделку до конца года», — заявил Толочек.

«РуссНефть» оценивала сумму этой сделки в $270 млн. Эта сумма, сообщал в ноябре 2016 года РБК, превышала объем средств на счетах компании ($58 млн) почти в пять раз. «РуссНефть» планирует приобрести три актива «Фортеинвеста» в Оренбургской области: «Ойлгазтэт», «Калиш Сервисез Лимитед» и «Преображенскнефть». Заключить сделку до 1 апреля компания планировала при условии согласия от Сбербанка, который кредитует «Фортеинвест». О сумме кредита не сообщалось.

«РуссНефть» входит в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева. Гендиректором «Фортеинвеста» является Саид Михайлович Гуцериев.