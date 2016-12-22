Роскомнадзор рекомендовал провайдерам сменить способ блокировки сайтов

Роскомнадзор обновил перечень рекомендаций для провайдеров по ограничению доступа к запрещенной информации, говорится в пресс-релизе, который опубликован на сайте ведомства.

Надзорное ведомство порекомендовало фильтровать трафик через технологию фильтрации DPI (Deep Packet Inspection — глубокая фильтрация трафика). Операторам связи, которые не используют эту технологию и ограничивают доступ к доменному имени другими способами, ведомство рекомендует ограничивать доступ к доменному имени, фильтруя запросы ко всем DNS-серверам.

19 июня правительство одобрило законопроект о запрете анонимности в мессенджерах, писали «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ. Правительство поддержало законопроект, так как, по мнению членов кабмина, сервисы могут передавать сообщения, содержащие распространяемую с нарушением законодательства России информацию.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров 23 июня направил открытое письмо владельцу мессенджера Telegram Павлу Дурову с требованием предоставить информацию для включения Telegram в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). В противном случае он грозился заблокировать мессенджер на территории России. Основатель и владелец Telegram отказался исполнять предписание надзорного ведомства, заявив, что власти саботируют мессенджер, и если Telegram заблокируют, данные о переписке российских чиновников и их личном общении сразу же перейдут через WhatsApp/Viber в подконтрольные США облачные сервисы Apple iCloud/Google Drive.

Накануне разработчики Telegram заявили о добавлении настройки, которая поможет обойти блокировку мессенджера. Это возможность соединения с прокси-серверами по протоколу SOCKS5, доступная для пользователей приложений Telegram Desktop для Windows и Mac. Данный протокол позволяет пользователям подключаться к конечному серверу через прокси-сервер, в результате чего запросы от клиента будут проходить через этот сервер-посредник. Если же этот сервер будет заграничным, власти не смогут отследить, на какие ресурсы в интернете идут запросы от этого сервера.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 26 июня допустил Европейский институт информационного общества в качестве третьей стороны по жалобе на действия властей России, среди которых есть Роскомнадзор. По словам юриста правозащитной группы «Агора» Дамира Гайнутдинова, сайт его подзащитного «Новости электронного книгоиздания» Роскомнадзор заблокировал в 2012 году на три месяца за использование одного IP-адреса совместно с сайтом «Растаманские сказки», где выявили пропаганду наркотиков.