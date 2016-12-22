Владелец «Му-Му» ответил на претензии из-за цен в аэропорту Домодедово

Кафе «Му-Му», расположенное в аэропорту Домодедово, не принадлежит владельцу сети кафе и работает по франшизе. Кафе принадлежит ООО «Мастер Франчайзинг Групп». Об этом заявила компания ООО «Фастлэнд», владеющая сетью кафе «Му-Му», передает «РИА Новости». Федеральная антимонопольная служба во вторник сообщила о возбуждении дела в отношении «Мастер Франчайзинг Групп» и двух других компаний из-за завышения цен в ресторанах в аэропортах.

«Сеть кафе «Му-Му», владелец ООО «Фастлэнд», не имеет собственных предприятий общественного питания в аэропорту Домодедово. Упомянутое в СМИ кафе, принадлежащее ООО «Мастер Франчайзинг Групп», является предприятием франчайзи», — приводит агентство комментарий компании.

По данным СПАРК, ООО «Мастер Франчайзинг Групп» основано в 2010 году с уставным капиталом в 10 тыс. руб., генеральным директором компании является Ольга Баранова. Она также является гендиректором ООО «Аэрофуд», ООО «Атлантика», ООО «Аэропит сервис», ООО «Концепт премиум бир», ООО «Кофе-стратегия» и других компаний, которые предоставляют ресторанные услуги и услуги по доставке продуктов питания.

В ФАС считают, что «Мастер Франчайзинг Групп», а также «Бургер Рус» и ООО «Галерея-АЛЕКС» воспользовались своим положением на рынке и установили в своих кафе и ресторанах в московских аэропортах Домодедово, Шереметьево и Жуковский монопольно высокие цены.

В Burger King заявили, что цены в ресторанах «могут зависеть от множества факторов», в том числе от стоимости аренды помещения. В аэропортах стоимость аренды «максимальная», заявил пресс-директор сети Иван Шестаков.