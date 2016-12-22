Суд отказал АФК «Система» в приостановке рассмотрения иска «Роснефти»

Арбитражный суд Башкирии отказался приостановить рассмотрение иска «Роснефти» к АФК «Система», с которой нефтяная компания требует взыскать 170,6 млрд руб., сообщает корреспондент РБК.
Ранее во вторник представители «Системы» подали ходатайство о приостановке процесса в Арбитражном суде Башкирии до разрешения дела в Замоскворецком суде Москвы. В столичном суде «Система» оспаривает доказательства «Роснефти», зафиксированные нотариусом, а именно переписку бывших сотрудников «Башнефти». По данным представителей «Системы», заседание в Замоскворецком суде назначено на 10 июля 2017 года.
«В ходатайстве о приостановлении рассмотрения отказать», — огласила свое решение судья башкирского арбитража. В связи с отказом Арбитражный суд Башкирии переходит к рассмотрению иска по существу.
Умысла причинить убытки у нас не было, был умысел провести IPO «Башнефти», сказал представитель Системы в суде.