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Суд отказался привлечь «Росимущество» к делу «Роснефти» против «Системы»
Бизнес, 14:20
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Суд отказался привлечь «Росимущество» к делу «Роснефти» против «Системы»

Судья Арбитражного суда Башкирии Ирина Нурисламова не удовлетворила ходатайство АФК «Системы» о привлечении «Росимущества» к участию в деле по иску «Роснефти» к «Системе» на сумму 170 млрд руб. в качестве третьего лица. Об этом передает РАПСИ из зала суда.

Представитель «Системы» Сергей Копытов заявил, что планирует оспорить решение суда.

Юрист «Системы» заявил в суде, что без привлечения государства к участию в деле состав лиц будет неполным. По мнению юристов «Роснефти» и «Башнефти», нет оснований для приостановления производства по делу.

Ранее АФК «Система» оспорила в столичном Замоскворецком районном суде нотариальное заверение переписки бывших топ-менеджеров «Башнефти», которую «Роснефть» представила в башкирский арбитраж как доказательство по иску на 170,6 млрд руб. Представитель «Башнефти», слова которого приводит РАПСИ, заявил на это, что указанная переписка «не единственное доказательство недобросовестности ответчиков и умышленного причинения вреда». По его словам, истцы имеют комплекс доказательств для обоснования своей позиции.

В Кремле заявили, что не придерживаются чьей-либо стороны в разбирательстве «Роснефти» и «Системы», а решения может принимать только суд.

АФК «Система» до конца 2014 года являлась владельцем контрольного пакета акций «Башнефти». В октябре 2016 года этим пакетом акций завладела «Роснефть». В мае 2017 года «Роснефть» подала против иск к «Системе» в арбитраж Башкирии, требуя компанию компенсировать нанесенный «Башнефти» ущерб на сумму 170,6 млрд руб. во время ее реорганизации в 2014 году. Представители «Системы» отвергают претензии.

Арбитражный суд Башкирии на заседании, которое прошло 6 июня, прикрепил к делу переписку бывших топ-менеджеров «Башнефти» и «Системы». последняя, по мнению «Роснефти», говорит о нарушении законодательства и намеренном нанесении ущерба «Башнефти».

Теги: государство , АФК «Система» , «Роснефть» , Арбитраж , «Росимущество»
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