Глава Балашихи прокомментировал свою отставку
Политика, 14:08
0
Глава Балашихи прокомментировал свою отставку
Глава городского округа Балашиха Евгений Жирков назвал решение о своей отставке нелегким, об этом он заявил в своем Facebook.
«Я принял решение уйти в отставку. Признаюсь честно, это далось мне нелегко. Но я знаю, что у вас и нашего города все будет хорошо!», — написал он, обратившись к жителям Балашихи.
«Долгое время мы вместе с вами делали наш город лучше. Мы вместе строили детские сады и школы, сажали лес, решали насущные проблемы», — отметил бывший глава города.
«Но жизнь задает свой тон и ставит новые задачи. С уважением. Ваш Евгений Жирков», — заключил Жирков.
Ранее сегодня, 27 июня, стало известно об отставке Евгения Жиркова — он ушел с поста главы Балашихи после закрытия полигона «Кучино», который располагался в городе в непосредственной близости от жилых домов.
«27 июня глава городского округа Балашиха Евгений Жирков написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности будет первый заместитель главы администрации городского округа Балашиха Лилия Татевосян», — заявили в пресс-службе губернатора Московской области.
На мусорную свалку «Кучино» рядом с жилыми домами в Балашихе пожаловался президенту местный житель во время прямой линии 15 июня. Путин назвал ситуацию со свалкой «недопустимой», пообещав как можно быстрее решить проблему. По его словам, взамен свалки «Ростех» построит в Подмосковье новый мусороперерабатывающий завод.
Закрыть свалку в подмосковной Балашихе в течение месяца 22 июня потребовал президент Владимир Путин, также он поручил премьеру Дмитрию Медведеву взять ситуацию под личный контроль.