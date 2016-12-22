СМИ опубликовали видео выхода в море нового авианосца Великобритании

Самый большой авианосец в истории британского флота «Куин Элизабет» (Queen Elisabeth) вышел в море на ходовые испытания. Об этом сообщает The Telegraph.

Корабль «Куин Элизабет» водоизмещением 65 тыс. т вышел из дока в заливе Ферт-оф-Форт. Авианосец сделает остановку в бухте Кикардли, а затем начнет полноценные ходовые испытания в Северном море.

Видео: The Telegraph

Куин Элитзабет оснащен новейшими вычислительными комплексами, а также средствами радиоэлектронной борьбы и защитой от кибератак. «Сбор развединформации о наших кораблях является обычным делом для русских. Мы примем все меры, чтобы убедиться, что они [русские] не приблизятся слишком близко, но будут восхищаться им [кораблем]», — заявил в интервью The Telegraph министр обороны Великобритании Майкл Фэллон.

Авианосец Куин Элизабет заложен в 2009 году в Ферт-оф-Форте и спущен на воду в 2014 году. Ввод корабля в состав флота планируется на 2021 год. Авиакрыло судна составят 36истребителей F-35B. Однотипный с Куин Элизабет авианосец Принц Уэльский (Prince of Wales) войдет в состав флота около 2023 года. Стоимость постройки обоих судов оценивается примерно в £6,2 млрд.

До спуска на воду Куин Элизабет британский флот в течение некоторого времени был лишен авианесущих кораблей. Авианосец Илластриес (HMS Illustrious) выведен из состава британского флота в 2014 году и продан в Турцию на слом осенью 2016 года. Ранее, в 2010 году, списки кораблей ВМС Великобритании покинул авианосец Арк Роял (Ark Royal).