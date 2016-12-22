Кремль заявил о докладах Путину о свалке в Балашихе

Президент России Владимир Путин регулярно получает информацию о ситуации вокруг свалки в подмосковной Балашихе. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

«Губернатор (Подмосковья Андрей — РБК.) Воробьев постоянно докладывает главе государства», — заявил Песков. По его словам, Путин в ближайшее время проведет встречу с главой Минприроды Сергеем Донским. Он подчеркнул, что «тема свалок в Подмосковье обсуждается на протяжении многих лет».

«Она только так остро прозвучала на прямой линии, но губернатор, естественно, давно занимался этими вопросами. Все мы понимаем, что это очень сложное решение, которое требует комплексных мер» — отметил пресс-секретарь президента.

Ранее глава Балашихи Евгений Жирков подал в отставку по собственному желанию. Пресс-секретарь губернатора Московской области Андрея Воробьева Игорь Курасов подтвердил РБК факт сложения полномочий главы Балашихи Евгения Жиркова. «Да, подтверждаем», — заявил Курасов.

В конце июня полигон твердых бытовых отходов (ТБО) «Кучинский полигон» в Балашихе был закрыт после поручения президента Путина. Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган оценил стоимость рекультивации территории в 4 млрд руб.

Полигон был закрыт после того, как во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным жители Балашихи пожаловались президенту на свалку, которая граничит рядом с жилыми домами. Путин назвал ситуацию со свалкой «недопустимой». «Что касается Балашихи, будем заниматься этим отдельно, постараемся это сделать. Сейчас я вижу остроту этой проблемы. Попробуем решить как можно быстрее», — заявил президент.