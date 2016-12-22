Кремль прокомментировал судебный спор «Роснефти» и АФК «Система»

Кремль не занимает чьей-либо стороны в судебном споре «Роснефти» и АФК «Система». «В судебных спорах Кремль никогда чью-то сторону не занимал, в данном случае какие-то решения могут приниматься только судом», — цитирует ТАСС главу пресс-службы президента России Дмитрия Пескова.

Накануне, 26 июня, по иску «Роснефти» были арестованы 31,76% акций МТС, 100% акций «Медси» и 90,47% акций БЭСК, принадлежащих АФК «Система».

«Роснефть» требует от АФК «Система» возместить ущерб, возникший после реорганизации башкирской компании в 2014 году. «Роснефть» и подконтрольная ей «Башнефть» подали иск к «Системе» 2 мая.

В 2016 году «Роснефть» приобрела «Башнефть». «Роснефть» оценила сумму ущерба в 106,6 млрд руб по курсу на 2014 год, а затем увеличила требования до 170,6 млрд руб.