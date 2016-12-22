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«Роскосмос» утвердил Варочко на пост главы центра им. Хруничева
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«Роскосмос» утвердил Варочко на пост главы центра им. Хруничева
Технологии и медиа, 12:50
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«Роскосмос» утвердил Варочко на пост главы центра им. Хруничева

Глава конструкторского бюро «Мотор» Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Алексей Варочко станет генеральным директором Центра им. Хруничева. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте «Роскосмоса».

«Наблюдательный совет согласовал решения о руководителях организаций «Роскосмоса»: Варочко Алексея Григорьевича [утвердить] для участия в конкурсе на замещение должности генерального директора ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева» (Центр Хруничева)» — говорится в сообщении организации.

О том, что новым гендиректором Центра Хруничева станет Алексей Варочко, 26 июня сообщал источник «Интерфакса» в ракетно-космической отрасли. «Гендиректор Центра имени Хруничева Андрей Калиновский переходит на работу в «Роскосмос» на позицию исполнительного директора по качеству госкорпорации. Вместо него центр возглавит Алексей Варочко», — заявил источник.

Алексей ​Варочко в 1982 году окончил Московский авиационный институт по специальности «электрооборудование летательных аппаратов», в 1987 году — Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «автомобильная электроника».

Центр Хруничева — предприятие ракетно-космической промышленности России. В настоящее время центр является производителем ракет-носителей «Протон» и разгонных блоков к этим ракетам.
Теги: ГКНПЦ имени Хруничева , «Роскосмос» , Алексей Варочко
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