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Генри Резник ушел из юридической академии из-за «отбеливания» Сталина
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Генри Резник ушел из юридической академии из-за «отбеливания» Сталина
Общество, 13:46
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Генри Резник ушел из юридической академии из-за «отбеливания» Сталина
Адвокат Генри Резник объявил о своем уходе из Московской юридической академии из-за установки в центральной аудитории вуза памятной доски Сталину. Студенты собирают подписи под петицией против восстановления
Генри Резник (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Генри Резник уволился из Московской государственной юридической академии (МГЮА) из-за установки в здании вуза мемориальной доски в честь посещения его советским главой Иосифом Сталиным. Об этом говорится в персональном блоге адвоката на сайте радио «Эхо Москвы».

«Доска висит. Разумеется, не изготовлена заново, а извлечена откуда-то из подвала, где она, некогда красовавшаяся на здании Высшей партийной школы, более полувека пылилась демонтированная после разоблачения преступлений Сталина на XX и XXII съездах КПСС», — рассказал Резник.

Фото: change.org


«Нет, увольте. Это край. Из числа профессоров МГЮА выбываю», — написал он.

По словам юриста, Россия до сих пор не может преодолеть традиции сталинской «социалистической законности». «Сталин — это антиправо. И в честь могильщика права — главной ценности современной цивилизации — памятная доска устанавливается в храме юридической науки», — возмутился Резник.

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Он также рассказал, что сначала не поверил новости об установке в центральной аудитории МГЮА памятной доски Сталину. «Мне об этом стало известно вчера, я не поверил и отпостился в ФБ: «если это не фейк — проверю в понедельник — выйду из профессорства в МГЮА и никогда не появлюсь в этом оскверненном здании», — заявил юрист, подчеркнув, что, по его мнению, первое, что сделал «большевистский вождь», — похоронил право.

«Сталин — это массовые внесудебные органы и репрессии: особые совещания, тройки и двойки, узаконенные пытки, ликвидация независимого суда, презумпции невиновности и принципа состязательности, депортации целых народов», — написал юрист.

Он также прокомментировал слова президента России Владимира Путина, который в интервью Оливеру Стоуну заявил, что «не нужно излишне демонизировать Сталина». «То есть демонизировать, получается, можно — но не излишне. Как провести грань между допустимой и неприемлемой демонизацией? Но над разъяснениями трудиться не надо. Беса нельзя демонизировать. На то он и бес. Проблемой для власти должна стать не демонизация, а отбеливание Сталина», — заключил Генри Резник.

Три дня назад на сайте change.org появилась петиция с обращением к ректору МГЮА Блажееву Виктору​ под названием «Требуем демонтировать памятную табличку о выступлении И.В. Сталина, установленную в МГЮА». На момент публикации ее подписали 738 человек.

РБК направил запрос в МГЮА. На момент написания заметки официальная позиция вуза не была обнародована.

Накануне, 26 июня, Левада-центр опубликовал исследование, согласно которому большинство россиян считают Сталина самым выдающимся человеком всех времен и народов. С этим согласились 38% опрошенных. На втором и третьем местах в рейтинге расположились Владимир Путин и Александр Пушкин, получившие по 34% голосов.

Ранее Левада-центр провел другой опрос, согласно которому число респондентов, связывающих высокие потери Советского Союза в войне с Германией с тем, что «сталинское руководство действовало, не считаясь с жертвами», снизилось с 18% в мае 2011 года до 12% в мае нынешнего года. В 1997 году такой ответ дали 34% россиян.

Теги: Иосиф Сталин , юристы , сталинизм , Генри Резник
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