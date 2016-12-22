Мэр Копейска лишился свободы на 4,5 года за взятки осетрами

Бывший глава Копейского городского округа Вячеслав Истомин, признанный виновным в получении взяток, приговорен к наказанию в виде лишения свободы сроком на 4,5 года. Отбывать наказание экс-мэр будет в колонии строгого режима, а кроме того, с него должен быть взыскан штраф в 5 млн руб.
«Обвиняемый, являясь главой Копейского городского округа, в период 2012–2014 годов получил взятки на общую сумму не менее 2 млн руб. за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, выразившихся в способствовании в получении прав пользования земельными участками и заключении договоров поставок оборудования для школьного питания», — говорится в сообщении управления Следственного комитета по Челябинской области.
По данным портала «Копейск24», взяткой были признаны в том числе несколько фаршированных осетров, которых Истомину дарили на Новый год.
В СК отметили, что в ходе расследования уголовного дела Истомин признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение со следствием.