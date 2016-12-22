Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,27 58,65 EUR Нал. 66,47 65,75 USD Бирж. 58,98 +0,20 EUR Бирж. 66,34 +0,62 USD ЦБ. 59,00 -0,66 EUR ЦБ. 66,08 -0,60 EUR/USD 1,12 +0,01 ММВБ 1859,26 -0,06% РТС 993,18 +0,03% Brent 46,18 +0,52% DJIA 21409,55 +0,07% Nasdaq 6247,15 -0,29% FTSE 7416,36 -0,41%
В Совфеде предупредили о подготовке США к атаке по войскам Сирии
Лента новостей
Transparency рассказала о миллиардных тратах властей на опросы в Москве 11:44, Политика В Совфеде предупредили о подготовке США к атаке по войскам Сирии 11:31, Политика Telegram стал лидером по скачиваниям в преддверии блокировки 11:28, Технологии и медиа 5 причин считать Nissan Murano самым безопасным кроссовером 11:24, Партнерский материал Volvo совместно с Nvidia разработают беспилотный автомобиль 11:22, Бизнес Глава Балашихи подал в отставку на фоне скандала со свалкой 11:17, Политика При взрыве автомобиля в Киеве погиб командир спецназа разведки Украины 11:16, Общество МВД Украины назвало взрыв автомобиля в Киеве терактом 10:58, Общество В Исаакиевском соборе увеличили число праздничных богослужений 10:50, Общество Директор театра Вахтангова сообщил о состоянии упавшего с лестницы Этуша 10:42, Общество Инженеры приостановили разработку внедорожника из проекта «Кортеж» 10:40, Авто WBA и WBO оправдали Александра Поветкина после допингового скандала 10:40, Спорт Акции «Системы» на Московской бирже подешевели до минимума с 2014 года 10:38, Бизнес В администрации президента Украины раскрыли детали «формулы Макрона» 10:36, Политика Арест акций по иску «Роснефти» не нарушил работу электросетей в Башкирии 10:16, Общество Минтранс обозначил сроки приватизации «Совкомфлота» 10:12, Бизнес Театральный обман: как устроен московский серый билетный рынок 10:02, Расследование Рейтинг одобрения политики США в мире рухнул из-за Трампа 09:58, Политика Володин решил провести в Думе международную антинаркотическую конференцию 09:49, Политика В МВД Украины рассказали о взрыве автомобиля в Киеве 09:39, Общество МВД занялось разработкой удостоверений личности для людей без гражданства 09:35, Общество В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера 09:16, Общество В Киеве взорвался автомобиль 09:15, Общество СМИ узнали о поддержке Совфедом Мешкова на пост посла России во Франции 09:10, Политика Пожаловавшейся Путину на плохое жилье в Забайкалье женщине нашли квартиру 08:18, Общество Правительство поручило узнать правду о финансах «Роснефтегаза» 07:40, Бизнес В НАТО заявили о растущей «по всем фронтам» угрозе из России 07:37, Политика Иран прокомментировал санкции США против Москвы и Тегерана 07:16, Политика
В Совфеде предупредили о подготовке США к атаке по войскам Сирии
Война в Сирии, 11:31
0
В Совфеде предупредили о подготовке США к атаке по войскам Сирии

В США готовят новую атаку по «позициям сирийских войск», это «циничная и беспрецедентная провокация», сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, после провокации, которую США «выдадут за химатаку», может произойти удар американских военных по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации». Клинцевич считает, что в связи с этой ситуацией российские военные и «другие военные специалисты», которые работают в Сирии, находятся под угрозой. «Существует реальная угроза их жизни», — подчеркнул он.

О подготовке Асадом новой химатаки заявлял пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передавало Reuters. В его заявлении было указано, что, если Асад совершит новую атаку, «он и его военные заплатят высокую цену».

По сектору газом: что известно о химической атаке в Сирии
Политика

Населенный пункт Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб пострадал от химатаки 4 апреля. По данным находящегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), в результате нее погибли более 80 человек. Турецкое агентство Anadolu сообщало о более 100 убитых и 500 раненых. После этого США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, с которой, по данным американских военных, взлетели самолеты, которые провели химатаку.

США обвинили в химической атаке режим Асада, а вместе с тем и администрацию бывшего президента США Барака Обамы в «слабой и нерешительной» политике в отношении Сирии. Официальный Дамаск опроверг свою причастность к этой атаке.

Теги: США , Совфед , Башар Асад , Франц Клинцевич , Шон Спайсер , атака в Сирии
Главное
Глава Балашихи подал в отставку на фоне скандала со свалкой Политика
Материалы по теме
Москва заявила о наличии доказательств «провокации» при химатаке в Идлибе Политика
Лавров связал химатаку в Идлибе с попыткой сменить сирийское руководство Политика
Французская разведка возложила вину за химическую атаку в Идлибе на Асада Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку