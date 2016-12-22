В Совфеде предупредили о подготовке США к атаке по войскам Сирии

В США готовят новую атаку по «позициям сирийских войск», это «циничная и беспрецедентная провокация», сообщил «РИА Новости» первый зампред комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, после провокации, которую США «выдадут за химатаку», может произойти удар американских военных по «группировке, находящейся на границе конструктивного решения ситуации». Клинцевич считает, что в связи с этой ситуацией российские военные и «другие военные специалисты», которые работают в Сирии, находятся под угрозой. «Существует реальная угроза их жизни», — подчеркнул он.

О подготовке Асадом новой химатаки заявлял пресс-секретарь президента США Шон Спайсер, передавало Reuters. В его заявлении было указано, что, если Асад совершит новую атаку, «он и его военные заплатят высокую цену».

Населенный пункт Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб пострадал от химатаки 4 апреля. По данным находящегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга по правам человека (SOHR), в результате нее погибли более 80 человек. Турецкое агентство Anadolu сообщало о более 100 убитых и 500 раненых. После этого США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, с которой, по данным американских военных, взлетели самолеты, которые провели химатаку.

США обвинили в химической атаке режим Асада, а вместе с тем и администрацию бывшего президента США Барака Обамы в «слабой и нерешительной» политике в отношении Сирии. Официальный Дамаск опроверг свою причастность к этой атаке.