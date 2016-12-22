МВД Украины назвало взрыв автомобиля в Киеве терактом

При взрыве автомобиля в Киеве погиб действующий военнослужащий Вооруженных сил Украины, инцидент рассматривается как теракт. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель МВД Украины Артем Шевченко.

По его словам, правоохранительные органы возбудили по факту происшествия уголовное дело по ст. 258 УК Украины (теракт). Шевченко уточнил, что военнослужащий был 1978 года рождения. Он отметил, что на месте взрыва автомобиля работает оперативно-следственная группа и собирает улики, добавив, что «по той картине преступления, которую мы имеем сейчас, очевидно, что сработало взрывное устройство».

Ранее в МВД Украины сообщили о гибели одного человека при взрыве автомобиля в Киеве.