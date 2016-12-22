В МВД Украины рассказали о взрыве автомобиля в Киеве

Представитель МВД Украины Артем Шевченко подтвердил РБК факт взрыва автомобиля в Киеве. «Сейчас на месте работает полиция. Взрыв действительно был, есть один погибший», — сообщил Шевченко.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Соломенском районе Киева взорвался автомобиль. При взрыве пострадал один человек. Также о взрыве автомобиля в Киеве сообщили в группе «Киев оперативный». По данным сообщества, взрыв произошел сегодня утром на перекрестке улиц Соломенской и Механизаторов. Кроме того, о происшествии на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блицик.
По данным портала dtp.kiev.ua, в Киеве взорвался автомобиль Mercedes. От взрыва части машины разлетелись по периметру 100 м и повредили другие автомобили. По информации портала, пострадали еще два человека, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.
Автомобиль был записан на имя Дмитрия Ромася 1987 года рождения, сообщает портал «Цензор.нет» (издание заблокировано в России).