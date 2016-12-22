Арест акций по иску «Роснефти» не нарушил работу электросетей в Башкирии

Арест 90,47% акций АО «Башкирская электросетевая компания» (БЭСК, входит в АФК «Система»), которые принадлежат АФК «Система», не помешал работе электросетей Башкирии и деятельности башкирской компании, передает агентство «Интерфакс» со ссылкой на БЭСК.
В башкирских электросетях не стали комментировать вопросы акционерной собственности.
Об аресте своих активов — 31,76% телекоммуникационной компании МТС, 100% сети клиник «Медси» и 90,47% БЭСК — по иску «Роснефти» АФК «Система» сообщила 26 июня. Также компания получила копию исполнительного листа башкирского Арбитражного суда.
«Роснефть» и перешедшая под ее контроль «Башнефть» подали иск к АФК «Система» 2 мая с требованием выплатить 106,6 млрд руб. для возмещения убытков, которые понесли истцы из-за реорганизации башкирской компании в 2009–2014 годах (в то время «Башнефтью» владела «Система»). Эта сумма значилась в иске, который 15 мая принял к рассмотрению башкирский арбитраж. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин 17 мая заявил, что сумма, которая указана в иске, «предварительная». Представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев 24 мая заявил, что компания увеличила сумму требований к «Системе» до 170,6 млрд руб.