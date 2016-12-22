В Новосибирске над СИЗО сбили два квадрокоптера

Сотрудники СИЗО-1 сбили два квадрокоптера, с помощью которых неизвестные пытались доставить на территорию исправительного учреждения запрещенные предметы — семь мобильных телефонов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГУФСИН России по Новосибирской области.
Сотрудники оперативного отдела СИЗО были проинформированы о том, что на его территорию злоумышленники попытаются доставить запрещенные предметы. При проведении оперативно-разыскных мероприятий оперативники заметили первый беспилотник с привязанными к нему четырьмя мобильными телефонами и сбили его. Злоумышленник, управлявший аппаратом, скрылся с места происшествия. Через несколько дней сотрудники СИЗО сбили еще один квадрокоптер с тремя мобильными телефонами. Управлявший устройством злоумышленник также не был обнаружен.В Свердловской области в мае сотрудники колонии ИК-54 с помощью сотрудников оперативного отдела, дежурной смены и караула сбили квадрокоптер с четырьмя мобильными телефонами. Тогда же в Нижневартовске в колонию ИК-15 пытались доставить три мобильных телефона и два зарядных устройства. Оперативники перехватили квадрокоптер, когда он приземлился возле колонии. Злоумышленник, управлявший беспилотником, скрылся с места преступления.