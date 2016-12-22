МВД занялось разработкой удостоверений личности для людей без гражданства

МВД занимается разработкой документов, удостоверяющих личность людей без гражданства, об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на три источника в правительстве и силовых структурах.

В разрабатываемом документе будут указаны основные данные владельца, адрес и фото.

Соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой в конце июня, рассказал изданию председатель комиссии по миграции Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Евгений Бобров. Он подчеркнул, что намерен поднять вопрос о необходимости принятия законопроекта на заседании по беженцам из Донбасса, в котором будут участвовать представители разных ведомств.

По словам Боброва, такие удостоверения понадобятся тем, кто по какой-либо причине утратил документы. Его можно будет получить в центрах временного содержания иностранцев. Сейчас, если человек без гражданства может получить разрешение на временное проживание, то ему выдается справка. Если же такое разрешение он получить не может, то никакого документа взамен просроченного или вообще отсутствующего документа не выдается, отмечает издание.



По последним данным МВД, по разрешению на временное проживание в России находятся по меньшей мере 400 лиц без гражданства, а по виду на жительство — около 7 тыс. человек, заключает издание.